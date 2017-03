Ministério Público se reúne com Seduc para discutir situação do ensino em Rondônia

O diretor do Centro de Apoio Operacional da Educação (CAOP-Educação), Procurador de Justiça Rodney Pereira de Paula, se reuniu no dia 22 de março, na sede do Ministério Público do Estado de Rondônia, com o secretário de Estado da Educação, Florisvaldo Alves da Silva, para discutir a situação do ensino no Estado.

Na pauta da reunião, a expansão do Ensino Médio Tecnológico (MTEC) ; a implantação do programa de Ensino Médio Integral; avaliação do Índice de Desenvolvimento do Ensino Brasileiro (IDEB) e o acesso à educação nas Unidades de Internação e presídios.

Ao abrir a reunião, o diretor do CAOP-Educação fez um relato da preocupação com a expansão do ensino tecnológico (MTEC) nas escolas de ensino médio. O secretário adiantou que estão sendo revistas as escolas que adotaram o MTEC e feito um mapeamento para identificar em quais escolas, apesar da necessidade, está funcionando ou não o ensino tecnológico.

Florisvaldo Alves informou ainda que a Seduc aderiu ao programa de Ensino Médio Integral em apenas 10 escolas, visando torná-las modelo para depois expandir, com qualidade de ensino e estrutura. Acerca do IDEB, o secretário ressaltou que melhorar os índices do resultado da prova em 2017 é uma prioridade para o Estado.

O diretor do CAOP-Educação enfatizou ainda, na reunião, a necessidade de assegurar o acesso à educação em todas as unidades prisionais, demanda que também é objeto do Centro Operacional de Políticas Penitenciárias e Execução Penal (CAOP-PPEP). O secretário garantiu que está sendo realizado um planejamento da educação dentro das unidades de internação e presídios, assim como uma melhor abordagem das escolas para atender os adolescentes reclusos ou que cumprem medidas socioeducativas.

Assessoria de Comunicação – ASCOM