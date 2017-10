Ministro Blairo Maggi debate cafeicultura em Alta Floresta D’ Oeste

O senador Ivo Cassol (PP-RO) se reuniu nesta quarta-feira, (11), com o ministro da Agricultura Blairo Maggi. O ministro confirmou a presença na audiência pública conjunta, da Comissão de Agricultura do Senado Federal e da Câmara dos deputados, na cidade de Alta Floresta D’ Oeste, no dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã. A audiência pública foi requerida pelo deputado federal, Luís Claudio, (PP-RO), na Câmara Federal e pelo Senador Ivo Cassol, no Senado Federal.

O encontro será para discutir a política da cafeicultura no Estado, que tem se destacado a nível nacional, através da produção do café clonal e novos métodos de irrigação.

O Estado de Rondônia é o quinto maior produtor de café do Brasil e tem por característica fundamental sua grande importância socioeconômica garantindo a oportunidade de emprego e renda a mais de 22 mil famílias, com a arrecadação em 2016 de R$ 45 milhões em ICMS. O desenvolvimento desta atividade é que permite a fixação do homem ao campo na região. “ Temos que cada vez mais incentivar o pequeno produtor, que precisa muito do nosso apoio e do Estado”. Comentou Cassol.

Assessoria