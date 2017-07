Moradores fecham BR-429 para pedir 1 km de asfalto na rodovia

Uma manifestação de moradores fechou a BR 429 desde às 5h manhã desta quarta-feira (26), em Alvorada do Oeste (RO), a cerca de 430 quilômetros de Porto Velho. A reivindicação é pela pavimentação de um trecho de cerca de 1 km da rodovia, que nunca foi feito.

Moradores reivindicam asfalto em trecho de mil metros que nunca foi pavimentado. Rodovia está bloqueada na saída de Alvorada do Oeste para São Miguel do Guaporé.

Segundo manifestantes, a rodovia permanecerá fechada por prazo indeterminado ou até que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) negocie com eles.

A BR-429 corresponde a um trecho de aproximadamente 350 quilômetros e liga todos os municípios do Vale do Guaporé, desde Presidente Médici (RO) até Costa Marques, divisa com a Bolívia.