Moradores interditam Estrada do Belmont

Porto Velho, RO – Depois de estado de alerta apresentado na primeira quinzena do mês de março, devido as fortes chuvas, o nível do rio Madeira nos últimos dias está dentro da normalidade, é o que informa a Defesa Civil do município, medindo hoje (30), 14, 50 metros, de acordo com equipes monitoramento que atuam principalmente nos bairros Nacional, Balsa, Panair e São Sebastião I, regiões mais afetadas todos os anos pelas cheias do Madeirão.

Segundo o gerente da Divisão de Minimização de Desastre, Rogério Felix Macena, a Defesa Civil acompanha constantemente a elevação do rio Madeira e caso o nível exceda o limite, as famílias atingidas serão retiradas do local pelas equipes da prefeitura e as que não tiverem para onde ir, receberão um auxílio aluguel durante cinco ou seis meses.

Revolta no Bairro Nacional

Há anos sofrendo com as péssimas condições de trafegabilidade da Estrada do Belmont, única via de acesso para o bairro, mais uma vez, moradores da região interditaram desde a manhã de ontem (29), a via, causando um congestionamento de veículos, principalmente carretas que descarregam no porto.

Desbarrancamento e lamaçal

As famílias sofrem com o descaso das autoridades apesar de reclamarem há décadas sobre a falta de infraestrutura no bairro. No período chuvoso a lama toma conta da via e invade a entrada das residências, tornando difícil e quase insuportável o dia a dia dos moradores do local. Além do perigo de acidentes, por causa do intenso fluxos de veículos de grande porte, os moradores, principalmente as crianças e idosos, sofrem com o risco de doenças, principalmente no período de seca, em que, além de buracos na via, a poeira invadem as casas, causando problemas respiratórios e prejuízos matérias e econômicos.

Na manhã desta quinta-feira (30), a reportagem do jornal Rondoniadinamica esteve no local e registrou as condições da Estrada do Belmont, devido o congestionamento quilométrico causado pela interdição da via pelos moradores.

Uma das causas dos transtornos seria também o desbarrancamento do leito do rio Madeira, que atinge um trecho da estrada, colocando em risco os motoristas que trafegam em direção ao Porto.

“Corredor” do Brasil para resto do mundo

Antônio Gomes de Souza, 75 anos, comerciente a beira da estrada vê diariamente os clientes sumirem do balcão do seu estabelecimento

” Desde ontem a estrada está fechada. Só não sei dizer o horário. Só sei que meu filho foi entregar água la pra dentro (do bairro), e não conseguiu passar e acabou voltando. Os moradores fecharam devido a má infraestrutura da estrada. Precisamos dessa estrada. Ela e o corredor do Brasil pro resto do mundo. Por aqui passa carro de todo brasil e ai desce pro resto do mundo. Isso sempre foi assim, essa buraqueira e poeira. No inverno é pior que tudo vira lama e tem trechos que mal dá pra passar. A meu ver, essa estrada já era pra ter sido asfaltada a muito tempo meu amigo”, concluiu o comerciente

A Polícia de Trânsito esteve no local controlando o fluxo de veículos e aos poucos os moradores estão desimpedindo a via, mas a situação ainda é caótica.

Explicação da Defesa civil sobre desbarrancamento

Marcelo Santos, diretor da Defesa Civil, disse que o apoio da Delegacia Fluvial é de grande importância para as ações da prefeitura, vez que apesar da sinalização com faixa e placa indicando ser área de risco, muitas pessoas não respeitam. O mesmo acontece com responsáveis por embarcações, principalmente balsas carregadas de derivados do petróleo, que insistem em atracar ali.

Para resolver o problema, Santos disse que a Defesa Civil interditou um trecho com quase 100 metros de extensão na margem direita do Rio Madeira, de maneira que não prejudique o tráfego de veículos. “Aqui a água já cavou o barranco por baixo e a camada fina de terra que ficou está prestes a cair. Nossa principal preocupação é com a segurança das pessoas”, explicou. Com informações Comdecom.

Fotos: Gregory Rodriguez

Autor / Fonte: Rondoniadinamica