Morre em hospital de Cacoal a ex-prefeita de Espigão, deputada estadual Lúcia Tereza

Aneurisma cerebral teria sido a causa da morte.

Acaba de falecer, por volta das 7:00h desta sexta-feira, 23, no Hospital Regional de Cacoal, a deputada Lúcia Tereza (PP). A parlamentar deu entrada ontem na unidade, queixando-se de fortes dores.

Seu quadro era considerado gravíssimo, e ela chegou a passar por uma cirurgia de emergência. De acordo com as primeiras informações, recebidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE por telefone, a causa da morte teria sido um aneurisma cerebral.

Lúcia Tereza tinha 69 anos e, além de comandar a prefeitura de Espigão do Oeste por duas vezes, exercia o segundo mandato na Assembléia Legislativa. Era uma liderança política combativa e conhecida pelo linguajar popular.

