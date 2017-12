Morre em Porto Velho o DJ Nino

Um dos principais Djs das décadas de 80 e 90 em Rondônia, José de Araújo Alves, mais conhecido como DJ Nino, morreu nesta quinta-feira em Porto Velho de infarto fulminante. Ele chegou cedo em casa e começou a passar mal e não resistiu.

DJ morre de ataque cardíaco em Porto Velho

Atualmente DJ Nino atuava na área gospel na cidade, após 22 anos tocando na noite portovelhense, atuando na Metropolis, Ypiranga, Século 20, White House Festival, Yes Bananas, Shop Shows, Armazém’’ e na Dimples Dance.

O velório acontecerá na Igreja Assembleia de Deus no Bairro São Sebastião 1, na Rua Cecília Meireles próximo aos Correios, a partir das 17 horas. O enterro será na sexta-feira à tarde no Cemitério Recanto da Paz, na BR-364, sentido Acre.

