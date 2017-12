Morre Jacob Atallah, Rondônia de luto

PORTO VELHO- Morreu hoje, às 19h30, no Hospital das Clínicas, o médico e ex-prefeito de Porto Velho, Jacob de Frei tas Atallah. Filho de comerciantes pioneiros, Sr. Abdon Jacob Atallah e Dona Elza, Jacob Atallah formou-se em medicina na Universidade Federal do Pará em 1961. Foi um dos quatro médicos fundadores do Conselho Regional de Medicina no Território Federal de Rondônia em 1963. Exerceu o cargo de prefeito de Porto Velho (1972/1974), deputado estadual (1983/1986) e Secretário de Saúde e de Educação.

Jacob Freitas Atallah cidadão respeitado na sociedade rondoniense, membro de conceituada família, o último dos que presenciaram a criação do município de Porto Velho. Na foto acima, Dr. Jacob com a esposa, Dra. Auri-Stella.

Porto Velho em 1972. Na imagem o prefeito na época, Jacob de Freitas Atallah, em companhia de sua esposa Sra. Auri Stella e seu filho o Abdon Atallah Neto. Como se pode notar a mensagem que o refeito lia, tinha um cunho de importância muito grandioso pois, à atenção e postura do então Governador Marques Henrique, dizia tudo.

MaisRo