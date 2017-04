O uruguaio Matia Galindez Rodriguez, de 29 anos, que foi baleado após uma discussão banal no pátio do posto de gasolina, localizado na Avenida Marechal Rondon, no bairro Dois de Abril, 1º Distrito de Ji-Paraná, não resistiu e morreu na UTI na manhã deste domingo, dia 09.

A Polícia já tem pistas do suspeito de ter atirado no artista de rua e segue nas investigações.

Autor / Fonte: comando190.com.br