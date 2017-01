Morte de tenente da PM pode ter sido encomendada, diz delegada

Vítima foi morta quando pescava na Zona Rural de Candeias do Jamari. Corpo tinha marcas de tiro na cabeça e foi removido para o IML.

A Polícia Civil de Rondônia está investigando a morte do tenente da Polícia Militar de Estado de Rondônia (PM-RO), de 56 anos, que foi morto com dois tiros na segunda-feira (16), durante uma pescaria na Zona Rural do município de Candeias do Jamari (RO). A principal linha de investigação segue que o crime pode ter sido encomendado.

Segundo a Polícia Civil, o local onde aconteceu o crime é de difícil acesso e tem cerca de 40 km de distância da BR-364. A arma do tenente foi roubada e um carregador de pistola foi encontrado no bolsa da bermuda dele. Devida à distância onde ocorreu o crime, foi descartada a possibilidade de um assalto.

Nesta terça-feira (17) a delegada Keity Mota, que está à frente do caso, começou a ouvir os parentes e moradores da região onde o crime aconteceu.

“Acredito que ele tenha sido surpreendido de costas e foi um disparo na nuca. Posteriormente deram outro disparo na cabeça também. As características da forma que ele foi morto levam a crer que é uma execução. Estamos uma linha de investigação para ter um motivo, o que levou a essa situação e quem poderia se beneficiar com a morte desse senhor”, concluiu a delegada em entrevista à Rede Amazônica.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Candeias do Jamari e ninguém foi preso pelo homicídio. O corpo foi removido para o Instituto Médio Legal (IML) da capital.