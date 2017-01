Motociclista é atingido por carro ao avançar sinal vermelho e morre, em Porto Velho; Fotos

O motociclista Mauricélio Rodrigues de Oliveira, de 34 anos, morreu na noite de sexta-feira (27) após se envolver em um acidente de trânsito com um carro no cruzamento das avenidas 7 de Setembro com Campos Sales, na região Central de Porto Velho. De acordo com testemunhas, a vítima estava em uma moto CB 300 de placa NAS 0133, cor amarela, e seguia na Avenida 7 de Setembro sentido bairro. Ele teria avançado o sinal vermelho e acabou sendo atingido por um carro que seguia na Campos Sales sentido Zona Sul.

Com a forte colisão a vítima foi arremesada a vários metros de distância batendo violentamente na parede de uma loja. O carro só parou a cerca de uns 50 metros do local do impacto. Uma viatura da Polícia Militar (PM) passou pelo local e acionou o socorro. Uma unidade do Corpo de Bombeiros fez os primeiros procedimentos e levoui Mauricélio para o Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II em estado de saúde considerado gravíssimo. Ele estava com fraturas múltiplas pelo corpo e suspeita de traumatismo craniano.

Mauricélio morreu minutos depois de dar entrada no hospital, devido a gravidade dos ferimentos. Os policiais da Companhia Independente de Trânsito isolaram o local e acionaram a perícia técnica que fez todos os trabalhos necessários e posteriormente os veículos foram retirados do meio da via. O registro foi feito na Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito de Porto Velho.