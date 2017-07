Motociclista é executado com dois tiros próximo a linha 176 na RO-010 em Rolim de Moura

Na manhã desta terça-feira (04), um jovem, de 23 anos, identificado como Jeferson Kramer , foi assassinado, com pelo menos dois tiros. O fato ocorreu nas imediações de um viveiro, localizado na RO-010, próximo a linha 176, Zona Rural de Rolim de Moura.

De acordo com informações, a vítima, que trabalhava no viveiro, chegou ao local conduzindo uma motoneta Pop e após cumprimentar alguns colegas de trabalho, estava indo guardar sua moto quando foi abordada pelo assassino que estava em uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha. O homem sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima que caiu ao solo, logo em seguida o assassino fugiu. O resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que Jeferson já não apresentava mais sinais vitais.

Uma equipe da Polícia Técnica (perícia) compareceu ao local e constatou preliminarmente que os disparos acertaram o pescoço e a parte frontal da cabeça da vítima.

Jeferson era morador do Distrito de Nova Estrela. Até o momento a causa da execução é desconhecida. O caso segue sob investigação da polícia.

