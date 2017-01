MP investiga possível cartel formado por empresários de Pimenta Bueno

Porto Velho, RO – O Ministério Público de Rondônia (MP/RO) investiga possível conluio entre empresários do ramo da construção civil que, de acordo com denúncia apresentada à instituição, teriam formado cartel no intuito de ajustar os preços de venda do cimento.

O Procedimento Preparatório, espécie de ferramenta utilizada pelo MP/RO a fim de colher o mínimo de lastro probatório para que, logo adiante, seja arquivado, ajuíze a ação cabível ou converta em inquérito civil público, está sob responsabilidade da promotora de Justiça Marcília Ferreira da Cunha e Castro.

Confira abaixo a íntegra da portaria

EXTRATO PORTARIA DE INSTAURAÇÃO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 001/2017/2ªPJPB

MPRO: 2016001010019616

Data da instauração: 23 de janeiro de 2017

Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça/Titularidade Única

Promotora: Dra. Marcília Ferreira da Cunha e Castro

Interessados: A Coletividade

Assunto: Visa investigar a notícia de formação de cartel entre os empresários de Pimenta Bueno em relação ao preço do cimento. Pimenta Bueno, 25 de janeiro de 2017.

MARCÍLIA FERREIRA DA CUNHA E CASTRO

Promotora de Justiça