MP leva projeto de conscientização sobre violência contra a Mulher a Ji-Paraná

O Ministério Público de Rondônia, por meio do Centro de apoio Operacional Criminal (CAOP-Criminal), realizará em Ji-Paraná, no período de 31 de julho a 04 de agosto, o Projeto “Lei Maria da Penha: diga não ao medo e à impunidade!”.

O projeto tem como principal objetivo divulgar a Lei Maria da Penha nas comunidades dos diversos municípios de Rondônia, especialmente naquelas onde o acesso à informação é mais restrito. A iniciativa é executada por meio de apresentações e distribuição de material informativo em escolas, espaços considerados importantes focos disseminadores de conhecimento da sociedade.

Desde 2013, quando foi instituído, o projeto foi realizado em distritos de Porto Velho e diversas cidades do interior do Estado. Este ano, a iniciativa contemplou o município de Jaru, havendo previsão de realização também em Presidente Médici, Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste.

Programação

Pelo menos oito instituições de ensino serão atingidas pelo projeto na etapa de Ji-Paraná. No dia 31 de julho, será realizada uma ação na Escola Estadual 31 de Março. No dia 01 de agosto, a iniciativa chega às Escolas Estaduais Coronel Jorge Teixeira de Oliveira e Inácio de Loyola, ambas no Distrito de Nova Londrina.

Ainda no dia 01 de agosto, a Escola Estadual Tupã, localizada no Distrito de Nova Colina, recebe o projeto.

Já no dia 02 de agosto, será a vez das escolas Aluízio Ferreira e Lauro Benno Prediger, localizadas em Ji-Paraná. Dia 03, o projeto será encerrado em Ji-Paraná, com ações nas escolas Jovem Gonçalves Vilela e Marcos Bispo da Silva.

Fonte: Ascom MP/RO