MP realiza leilão de veículos, equipamentos de informática e mobiliários dia 17 de outubro

O Ministério Público de Rondônia realizará leilão público, do tipo maior lance, de veículos, equipamentos de informática e mobiliários, entre outros bens, no dia 17 de outubro, no pátio da unidade do MP, localizada na rua Tenreiro Aranha, nº 2149, em Porto Velho. Entre os itens, estão 19 carros e seis motocicletas.

O Edital do Leilão e seus anexos estão disponíveis no site do Ministério Público de Rondônia na internet ( www.mpro.mp.br ), podendo ser acessado por meio do link ‘Leilão’. Cópias do documento também poderão ser retiradas no edifício-sede do MP.

Os veículos e os demais bens poderão ser examinados pelos interessados até 11 de outubro de 2017, das 9h às 11h30, no mesmo endereço onde ocorrerá o leilão. Será permitida apenas a avaliação visual e vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças. A vistoria será acompanhada por membros da Comissão de Alienação de Bens Inservíveis ou servidor por ela designado.

Entre os itens do leilão estão um automóvel tipo Furgão, Fiorino 1.3, cor branca, motor a gasolina, ano modelo 2004/2004, marca Fiat; uma Toyota, Pick-Up, cabine dupla, cor branca, com ar-condicionado e carroceria, motor a diesel, ano e modelo 1998; um Pálio, bicombustível, cor branca, com ar-condicionado, ano e modelo 2005/2005. Também serão leiloados móveis de escritório, aparelhos elétricos e eletrodomésticos, entre outros objetos.

Ao arrematar um lote e ao assinar o comprovante de arrematação, o licitante pagará, como garantia, 10% do valor da compra, como sinal de confirmação da venda. Os bens serão vendidos no estado físico e no local em que se encontram, não cabendo ao Ministério Público, nem a qualquer outro que não seja o arrematante, qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, remoção ou providências referentes a eventuais defeitos.

Os pagamentos deverão ser feitos à vista, em espécie, transferência bancária, ou em cheque de instituição bancária que tenha representante no sistema de compensação na Praça Porto Velho, de emissão do arrematante ou do procurador legal (não sendo permitido cheque de terceiros). Os pagamentos são irretratáveis , não havendo devolução dos valores pagos em razão da desistência da compra, descumprimento de edital e outros.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do Departamento de Material e Patrimônio: (69) 3216-3884 ou 3216-3877.

