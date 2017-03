Mudanças no Diário Oficial facilita trabalho de pesquisa

Desde terça-feira (1º), o Diário Oficial do Município de Porto Velho está circulando com novo visual Com as mudanças que foram feitas, o DOM, que pode ser acessado no Portal Transparência, no site da prefeitura (http://transparencia.portovelho.ro.gov.br/), tornou-se muito mais prático na hora de se pesquisar leis, portarias e decretos do Executivo municipal.

“O modelo anterior, era muito ‘pesado’ e a forma como o Diário Oficial era diagramado também não ajudava muito. O internauta perdia muito tempo fazendo a pesquisa. Agora não, o DOM está cem por cento pesquisável, o que facilita uma informação precisa e mais ágil”, explicou Manoel Victor Azevedo de Freitas, responsável pelo Diário Oficial do Município.

Uma das novidades introduzidas foi a inclusão de um sumário que direciona o internauta/leitor diretamente à seção onde está publicado o documento de seu interesse. O sumário é dividido em três partes. Na primeira, estão as publicações do gabinete do prefeito. Na segunda, são feitas as divulgações das secretarias e, na terceira, os atos do Poder Legislativo municipal.

Manoel de Freitas explicou que para a confecção do novo Diário Oficial do Município, a prefeitura seguiu o modelo e a estrutura utilizada pelo governo no Diário Oficial do Estado. “Fechamos uma parceria com o estado que nos cedeu o modelo do diário deles para usarmos. Isso fez com que o nosso ficasse bem mais compacto, mas sem perder conteúdo”, justificou.

Outra mudança significativa, é que as edições anteriores do DOM eram diagramadas no CorelDraw. A que circula desde o dia 1º está sendo feito no programa livre LibreOffice Writer. Como o Diário Oficial usa mais texto e também não é impresso, mas um documento on line, a mudança de programa não trouxe nenhum prejuízo.

“O LibreOffice facilitou muito esse trabalho por ser um editor de texto e o próprio programa já converte o documento para PDF”, adiantou. PDF é a sigla inglesa de Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems para que qualquer documento seja visualizado, independente de qual tenha sido o programa que o originou.

Por exemplo, um documento criado no Microsoft Word quando é convertido para o formato PDF, poderá ser visualizado em outros dispositivos de forma idêntica ao documento original, independente de ter ou não o programa Word instalado. A grande vantagem dos arquivos PDF é a capacidade de manter a qualidade do arquivo original, seja um texto ou uma imagem.

Texto e fotos: Comdecom