Mulher capota carro após atropelar violentamente casal em moto

O grave acidente de trânsito ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (25) na Avenida Mamoré com Rua Crato, bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, uma mulher dirigia um carro Corsa Classic e teria avançado o sinal vermelho da Avenida Rio de Janeiro com Mamoré. Após passar o cruzamento, invadiu a contramão e atropelou violentamente um casal que trafegava em uma moto no sentido aposto.

Com a forte colisão, o carro capotou, deixando a motorista e o casal bastante lesionados. Logo equipes do Samu estiveram no local fazendo os primeiros socorros e posteriormente as três vítimas foram levadas para o hospital João Paulo II, sendo que o estado mais grave era do condutor da moto. A Polícia Militar do trânsito estão colheu informações com populares que disseram que a motorista do carro estaria possivelmente embriagada.

Rondoniaovivo