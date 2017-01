Mulher é flagrada com criança de 4 anos em prostíbulo

Uma garçonete de 25 anos, foi conduzida à Central de Flagrantes no final da tarde desta segunda-feira (30), ao ser abordada com o seu filho de 4 anos em um prostíbulo localizado no Bairro Lagoa, em Porto Velho.

De acordo com as informações obtidas, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta do fato que estava ocorrendo e foi averiguar. No local, os militares encontraram a mulher dentro de um quarto com a criança e mais duas mulheres. Para a polícia, a suspeita afirmou que o estabelecimento no momento não se encontrava em funcionamento e apenas estaria aguardando seu patrão, para receber o pagamento e ir embora.

Diante do exposto, a mulher foi encaminhada para a delegacia, onde foi confeccionado um boletim de comunicação.