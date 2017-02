Mulher é morta a facadas pela nora em vila de apartamentos na Zona Leste da capital

Porto Velho, Rondônia – Glaudys Duran Rondon, 30 anos, foi presa em flagrante após desferir duas facadas na sogra, uma mulher de 48 anos, identificada como Maria Zélia de Oliveira. A vítima foi atingida com dois golpes de faca na barriga, no final da noite de domingo , em uma vila de apartamentos localizada na Rua Salvador da Pátria, no bairro Socialista , setor leste de Porto Velho. A vítima foi socorrida pelos bombeiros para o hospital João Paulo II, mas, faleceu quando recebia os primeiros socorros.

De acordo com informações do filho da vítima , que é casado com a a assassina, eles estavam desde cedo fazendo o uso de bebidas alcoólicas quando, em dado momento, começou uma discussão com Glaudys, e nesse momento a vítima teria entrado na confusão em defesa do filho. A acusada não gostou e se armou com uma faca e prometeu matar a vítima se ela não parasse de se meter na briga do casal.

Depois de alguns minutos, eles continuaram a beber e não demorou muito voltaram a discutir e nora se armou com uma faca de mesa e aproveitou que o filho da vítima entrou para o apartamento e deu duas facadas na vítima e saiu correndo..

Alguns vizinhos ouviram os gritos e acionaram a Polícia Militar, que já se deparou com a assassina tentando se explicar. Foi constatado que a vítima estava gravemente ferida , e o filho, chorando em cima da mãe. Logo os bombeiros chegaram e socorreram a vítima para o hospital.

Glaudys foi questionada e confessou o crime. Recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Central de Polícia ,onde foi flagranteada pelo crime de homicídio doloso.

Tudorondonia