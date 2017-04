Mulher é presa com carro roubado no Ceará, veículo ia ser trocado por droga

Uma mulher de 43 anos foi presa na tarde de segunda-feira (10) durante uma abordagem de rotina feita pelos policiais rodoviários federais no posto de fiscalização do KM 48 da BR 364 sentido ao distrito de Jaci-Paraná. A suspeita estava conduzindo um veículo marca Toyota modelo Corolla de cor prata de placas QGE 2632 do município de Natal no estado do Rio Grande do Norte.

Segundo os policiais, eles estavam fazendo a fiscalização de rotina quando abordaram o veículo. A condutora ficou nervosa, levantou suspeita e foi questionada sobre o carro ser de outro estado e para onde ela estava indo. Também foi pedida a habilitação e documentos do veiculo. Ela disse que estava indo para cidade de Guajará-Mirim passear na casa de amigos.

Durante pesquisa na placa do automóvel bateu com as características, mas quando foi feita a averiguação na numeração do chassis, apareceu outra placa e durante pesquisa foi constatado que havia uma restrição de roubo e furto da cidade do Fortaleza no estado do Ceará.

Questionada ela abriu o jogo e disse que saiu do estado do Ceará na última sexta-feira (07) e teria como destino final a cidade de Guajará-Mirim, onde faria à travessia do veículo para o país da Bolívia e faria a troca por drogas. Assim que estivesse com o entorpecente nas mãos retornaria de ônibus para sua cidade onde entregaria para um homem que ela não soube precisar e ganharia o valor de 10 mil reais pelo transporte. Os documentos do carro apresentado pela suspeita eram falsificados, assim como foi localizado vários cartões de créditos que podem ser clonados também.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida para superintendência da Polícia Federal onde foi feito o registro de ocorrência. Ela poderá responder por pelo menos quatro tipos de crimes, segundo a PRF. A suspeita disse que tem medo de morrer se contar o esquema da quadrilha, mas detalhou que já fez três viagens dessa trazendo carro clonado para Bolívia e retornava de ônibus para o Ceará.

Disse ainda que quase toda semana um carro clonado passa pelas barreiras de fiscalização da BR 364 e chega com sucesso até a Bolívia. A droga é levada para o nordeste do país e parte dela levada por mulas para países da Europa. Após ser ouvida pelo delegado ela foi encaminhada para o presídio feminino provisório da capital onde aguardará decisão da justiça no regime fechado.

Rondoniaovivo