Mulher é presa na capital portando pistola com farta munição em sua bolsa

Cassia Carvalho Lima, 23 anos, foi presa nesta madrugada de quinta-feira (26) na rodoviária de Porto Velho, com uma pistola calibre ponto 40 com o brasão da policia milirar do estado de Rondônia, com 74 munições intactas do mesmo calibre, dentro de sua bolsa de colo. Questionada sob a procedência da arma ela disse ter comprado por um valor de R$: 2.500 reais e as munições de outra pessoa, a arma seria levada para o marido que está preso no complexo penitenciário de Ariquemes.

Os policiais perguntaram como ela faria para entrar com a arma no presídio, ela relatou que seria fácil por que outras mulheres já haviam conseguido, mas não quis passar mais detalhes. Diante dos fatos ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para central de flagrantes onde foi feito o boletim de ocorrência de porte ilegal de arma e foi entregue as autoridades competentes que tomaram as devidas providências que o caso requer.