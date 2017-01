Mutirão de limpeza teve início na manhã desta segunda-feira (16) com poda das árvores

O prefeito de Porto Velho, dr Hildon Chave, recebeu em seu gabinete na tarde desta sexta-feira (13), integrantes da Associação dos Ferroviários, que solicitaram melhorias para o complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM). O grupo foi recebido pelo chefe de gabinete Breno Mendes, em seguida conversou com o vice-prefeito Edgar Tonial e por último tratou das demandas com o gestor municipal.

Coube ao vice-presidente da entidade, George Teles de Menezes, o “Carioca”, elencar os pedidos. Ele solicitou a retirada das casas construídas nos fundos do complexo da EFMM, limpeza geral, mais vigilantes para evitar a depredação do patrimônio, câmeras de monitoramento, retirada dos ambulantes e também a preservação do complexo histórico de Santo Antônio, dentre outras ações.

Hildo Chaves informou sobre a operação limpeza que teve início na manhã desta segunda-feira (16) com retirada de entulhos do local, inclusive com o apoio do governo do estado, que vai ceder dez caminhões caçamba para auxiliar na retirada dos entulhos. “Isso já faz parte do nosso plano de ação. É um trabalho emergencial, o mínimo necessário para mudar a realidade do local nesse início de gestão”, declarou.

Posteriormente, de acordo com o prefeito, vai se reunir com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipham) para definir até onde a prefeitura poderá atuar para melhorar a situação do complexo da Madeira Mamoré, já que se trata de um patrimônio tombado. Acrescentou, no entanto, que seu objetivo é preservar e fazer intervenções para torná-lo cada vez mais atraente ao público, mantendo viva a história de Porto Velho.

O prefeito também disse que sua gestão tem interesse em trabalhar em parceria com a associação dos ferroviários na defesa e preservação do patrimônio Histórico. “Vamos verificar com a Procuradoria Geral do Município (PGM) quais as possibilidades que temos para firmarmos essa parceria”, afirmou.

