Nilton Capixaba entrega asfalto e anuncia R$ 1,2 milhão de emenda para Espigão do Oeste

O Coordenador da Bancada Federal de Rondônia, deputado Nilton Capixaba (PTB-RO), participou de reunião com moradores e lideranças de Espigão do Oeste na última quinta, (06-07), para entregar oficialmente a pavimentação asfáltica das Ruas São Gabriel e Martinho Lutero. Na oportunidade, o parlamentar anunciou emenda na ordem de R$ 1,2 milhão para contemplar, com ampliação e modernização, a Avenida 07 de setembro (centro da cidade), bem como recursos para saúde municipal.

De acordo com o prefeito Nilton Caetano, com este recurso do deputado Nilton capixaba será possível fazer o alargamento da avenida, que será muito importante para melhorar o trânsito no centro da cidade.

Van para pacientes

Capixaba, na oportunidade, confirmou aos membros do GAPCS (Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer em Espigão do Oeste RO), que entregará uma VAN 0 km para atender ao transporte de pacientes que se deslocam em busca de tratamento do câncer e hemodiálise em Cacoal ou Porto Velho. Capixaba ressaltou que este pedido foi fruto de um compromisso com a saudosa deputada Lúcia Tereza, falecida no final de 2016.

O vereador Aluízio Lara (PTB-RO), agradeceu o empenho do deputado em trazer recursos para Espigão do Oeste. Aproveitou para solicitar novos pedidos da sociedade ao parlamentar. Capixaba se comprometeu em dar prioridade aos pedidos, com o orçamento do próximo ano.

A pavimentação asfáltica, de aproximadamente R$ 500 mil, foi fruto de emenda parlamentar do coordenador da Bancada Federal Nilton Capixaba.

