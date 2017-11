Nilton Capixaba homenageia Cacoal – 40 anos!

É impossível não se encantar com as belezas da capital do café, uma das cidades mais encantadoras de Rondônia. Merecida é a homenagem destes 40 anos de emancipação político-administrativa.

Neste dia festivo, 26 de novembro de 2017, transmito à população minha felicitação por participar ativamente do progresso da “capital do café”. Desejo que cada cidadão seja um ponto de perseverança, para manter a cidade nos caminhos do sucesso. Nosso objetivo, enquanto servidor do povo, é semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro!

Parabéns a todos que diariamente cumprem sua missão, contribuindo com o desenvolvimento da majestosa capital do café.

Parabéns Cacoal!

Nilton Capixaba – Deputado Federal (PTB/RO).