Nilton Capixaba participa de reunião com presidente da Assembleia de Deus no Brasil

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), participou de reunião com diversos parlamentares no gabinete do deputado federal Paulo Freire e José Wellington Bezerra, Presidente da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, onde explanou o seu trabalho pelo povo evangélico durante os 10 mandatos que exerceu, falando do desenvolvimento dos trabalhos sociais de evangelização e missão realizada em vários países.

Na ocasião, solicitou apoio aos parlamentares evangélicos às próximas eleições para a presidência da igreja.

“Durante essa legislatura e mandato dos deputados evangélicos, nenhum projeto contra as famílias brasileiras foi aprovado no Congresso Nacional”, disse.

Wellington se disse satisfeito com a bancada evangélica que conta com quase 100 deputados, acrescentando que vai trabalhar para que a Câmara dos Deputados tenha mais representantes cristãos.