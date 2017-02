Nilton Capixaba recebe em Brasília, prefeito de Primavera de Rondônia

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO) recebeu no seu gabinete em Brasília, o prefeito do município de Primavera de Rondônia, Eduardo Bertoletti, que na ocasião, apresentou reivindicação de recursos oriundos de emendas Individuais ao Orçamento Geral da União, para a implantação de um Centro de Lazer, contando campo suíço, campo de areia, brinquedoteca, pista de caminhada com iluminação na área urbana da sede.

O valor da obra ficará em R$ 500 mil reais a serem aplicados na realização de todo o projeto apresentado pela prefeitura.

Capixaba disse que vai atender o prefeito recém-eleito para atender as necessidades da população na prática de exercícios, objetivando uma vida mais saudável.

“Precisamos incentivar a prática de exercício para que o povo possa gozar de saúde plena’, finalizou.