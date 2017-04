Nilton Capixaba visita Espigão e confirma recursos para Prefeitura, trator e Van para o GAPCS

O Coordenador da Bancada Federal de Rondônia, deputado Nilton Capixaba (PTB-RO) participou neste sábado, (08-04), de uma reunião com lideranças do município para ratificar a destinação da emenda na ordem de R$ 1,3 milhão para contemplar, com ampliação e modernização, a Avenida 07 de setembro (centro da cidade), bem como recursos para saúde municipal.

Reconhecimento

Na oportunidade, Capixaba confirmou aos membros da diretoria do GAPCS (Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer em Espigão do Oeste RO), que dentro de 60 dias entregará uma VAN 0 km para atender ao transporte de pacientes que se deslocam em busca de tratamento do câncer e hemodiálise em Cacoal ou Porto Velho.

Capixaba ressaltou que este pedido foi fruto de um compromisso com a saudosa deputada Lúcia Tereza, falecida no final de 2016. “Espigão perdeu muito com a partida da Lúcia. Esta homenagem é pequena diante da grandeza desta grande esposa, mãe, avó e principalmente uma das maiores lideranças da região e do estado de Rondônia” frisou.

Na oportunidade, Capixaba frisou que entregará dentro de poucos dias um trator para a Associação do Rio Claro, pedido feito pelo ex-vereador Severino Schulz.

A reunião aconteceu na residência da dona Dina Lagares, mãe do ex-vereador Décio Lagares. Na oportunidade Décio foi convidado para se filiar ao PTB e fazer parte da família petebista.

Participaram da reunião o prefeito de Espigão, Nilton Caetano, (Louro) vice-prefeito de Cujubim, o Presidente da Câmara de São Felipe, Cícero Leite (Espeto), vereadores de Espigão Devair da Silva, Genésio Matheus, Aluízio Lara e a vereadora Lirvani Storch, membros da diretoria do GAPCS, gerente do Bradesco de Pimenta Bueno, Fred Martinez, além de diversas lideranças da comunidade.

Programa Doutor Sociedade

Após a reunião, Capixaba concedeu entrevista ao programa Doutor Sociedade, apresentado pelos jornalistas Marco Kobayashi e Roney Ribeiro na Rádio Mega 96,9 FM. Na oportunidade falou de seu trabalho na Câmara Federal em defesa dos interesses de Rondônia e debateu assuntos polêmicos com a reforma da previdência e regularização fundiária em Rondônia.

Paulo Henrique Silva (SRTE-RO 983)