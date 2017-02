Nível do Rio Machado em RO deixa bombeiros e Defesa Civil em alerta

O nível do Rio Machado, em Ji-Paraná (RO), a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho, atingiu a marca de 10,3 metros durante a manhã da última sexta-feira (17). A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta e acompanham o rio diariamente, pois o nível acima de 11 metros é considerado crítico.

Com o nível do rio acima de 10 metros, o Corpo de Bombeiros começa a emitir notificações à população ribeirinha, para evitar que os moradores sejam surpreendidos com a subida das águas.

Corpo de Bombeiros começa a emitir notificações à população ribeirinha (Foto: Marco Bernardi/G1)

Em 2015 e 2016, diversas famílias foram retiradas de suas residências e encaminhadas a dois ginásios esportivos do município. O Ginásio de Esportes Adão Lamota está de sobreaviso, caso alguma família ribeirinha precise ser retirada de casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível está dentro do previsto para esta época do ano, entretanto, o órgão está de alerta desde dezembro de 2016, acompanhando diariamente o nível do rio. Conforme a Defesa Civil, o nível acima de 11 metros é considerado crítico e qualquer sinal de risco, a população ribeirinha será alertada.

