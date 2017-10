Nota de Esclarecimento do Conselho Estadual de Educação de Rondônia – CEE/RO

A presidente do Conselho Estadual de Educação de Rondônia (CEE/RO), Francisca Batista da Silva, informa que na quinta-feira (19), o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Porto Velho, protocolou dentro do prazo estabelecido neste órgão a documentação exigida para a sua regularização. A presidente informa ainda que não haverá prejuízos à clientela escolar, pois o CTPM I continuará atendendo aos alunos, destacando também que os estudantes não serão prejudicados no ano letivo de 2018.

Autor / Fonte: Assessoria