É com pesar e consternação que recebo a notícia do falecimento da Deputada Lucia Teresa, grande mulher que representou a nossa democracia com atuação destacada, pessoa pública, que com sua humildade e responsabilidade social sempre lutou em favor da família e do seu povo de Espigão do Oeste e região.

Que Deus venha confortar o coração da família e da população.

Com muito pesar,

LUIZ CLAUDIO

Deputado Federal

Presidente do PR