Nota de pesar: falecimento do Ex-Governador de Rondônia Ângelo Angelin

É com muita tristeza que a Associação Comercial de Rondônia (ACR), manifesta o seu luto e pesar pelo falecimento do ex-governador ANGELO ANGELIN. Angelo Angelin, foi professor, deputado Estadual e governador do Estado de Rondônia.

Em nome de toda a diretoria. associados e servidores desta Associação o presidente Vanderlei Oriani roga ao GRANDE CRIADOR conforto à família enlutada e amigos, com a certeza de que a memória de ANGELO ANGELIN, jamais será apagada da história de nosso querido Estado de Rondônia .

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.”