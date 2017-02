Nota de pesar pelo falecimento do ex-servidor do TRE-RO Francisco Gilson de Oliveira

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia lamenta profundamente o falecimento do ex-assessor de imprensa e comunicação social do TRE-RO, técnico judiciário aposentado Francisco Gilson de Oliveira, conhecido no meio jornalístico como Campeão, ocorrido na tarde da última quinta-feira (23), em São José do Rio Preto (SP), onde realizava tratamento de saúde.

Vida

Francisco Gilson de Oliveira nasceu em 12 de julho de 1954, em Acopiara (CE), formou-se em Comunicação Social com especialização em Língua Portuguesa. Ingressou no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no cargo de técnico judiciário, em 1º de setembro de 1993. Um colega muito querido pelas autoridades, servidores e colaboradores da Justiça rondoniense.

Dentre as diversas funções que exerceu no TRE-RO, Campeão se destacou como assessor de imprensa e comunicação social da Justiça Eleitoral, com uma postura fina, elegante, amável e sempre prestativa.

Francisco Gilson sempre zelou pelo princípio da liberdade de imprensa e pela divulgação, em tempo real, dos principais fatos do Regional.

No período em que esteve chefiando a assessoria de comunicação social do Tribunal, entre os anos de 1997 a 2008, Gilson fez zelosamente a cobertura de diversas eleições municipais e gerais, assim como do referendo histórico sobre comercialização de armas de fogo no Brasil.

No ano de 2010, foi removido para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, onde finalizou o exercício de suas atribuições no Poder Judiciário da União, antes da aposentadoria.

Despedida

O funeral de despedida ocorreu nesta sexta-feira, a partir da 0h, na Igreja Maranata de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

O sepultamento ocorreu às 16h (horário de Brasília) desta sexta (24), no cemitério São João Batista daquele município paulista.

A família da Justiça Eleitoral de Rondônia, enlutada e profundamente triste com o falecimento prematuro e inesperado de Francisco Gilson de Oliveira (Campeão), externa o pesar a todos os profissionais de imprensa e comunicação social, ao tempo em que apresenta aos seus familiares e amigos o desejo sincero de que Deus conforte o coração e o espírito de todos.

Seção de Comunicação Social do TRE