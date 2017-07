O Secretário Municipal de Assistência Social e da Família, Claudi Rocha, informa que as providências já estão sendo tomadas, e o orçamento da construção do abrigo será incluso no Programa Politico Administrativo (PPA) da atual gestão. Em conjunto com a Secretária Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo será providenciado um local para realização da obra.

Fonte: Semasf