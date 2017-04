Nova diretoria do SINDSEF é empossada para o triênio 2017/2020

Porto Velho, RO – O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO empossou na noite de quinta-feira (30), os novos integrantes da Diretoria Executiva, das Coordenações Municipais e do Conselho Fiscal que irão coordenar as ações da entidade pelo triênio 2017/2020. A posse do novo Sistema Diretivo foi realizada na Sede Social do SINDSEF em Porto Velho e contou com a presença de caravanas de diversos municípios, autoridades políticas, de departamentos públicos e representantes de entidades sindicais.

A presidência do SINDSEF passa a ser assumida por Abson Praxedes Carvalho, residente do município de Jaru e servidor público recém aposentado do Ministério da Saúde.

Praxedes iniciou sua carreira pública como combatente da malária e no âmbito sindical tornou se reconhecido pela luta em causa dos servidores intoxicados pelo pesticida DDT. Na gestão que se encerra, Abson exercia o cargo de secretário de Saúde do SINDSEF e também pertencia ao quadro da Diretoria Executiva da FENADSEF/CONDSEF.

Encerrando o mandato de presidente, após duas gestões consecutivas e empossado ao cargo de secretário de Assuntos Jurídicos, Daniel Pereira fez um balanço positivo do período de seis anos em que esteve à frente do SINDSEF.

Disse que encerra seu mandato, porém não considera como fim de um ciclo, pois tem certeza que Abson possui todas as qualidade para enfrentar as muitas demandas que o serviço público apresenta.

Reeleito vice-presidente do sindicato, Mário Jorge de Oliveira aproveitar o momento para conclamar a categoria para ir à luta e derrubar os projetos, em discussão no Congresso, que pretendem retirar direitos da classe trabalhadora. “Não desmontaremos o palanque da eleição, vamos montar mais para combater o sangue suga do Governo Federal que pretende destruir as conquistas dos trabalhadores”, anunciou.

A representante da FENASEF/CONDSEF, Denilma dos Santos também motivou a categoria a não desaminar frente aos desgastes do movimento sindical, principalmente nesse momento decisivo para o futuro dos servidores públicos. “O trabalho comprometido do povo de Rondônia me animam a representá-los politicamente no ambiento sindical”.

Entre as autoridades presentes no evento, o senador Acir Gurgacz reafirmou seu compromisso com a categoria e apoio a nova direção empossada. Ele enfatizou que o SINDSEF tem grande importância no debate nacional contra a Reforma da Previdência e dos Direitos Trabalhistas. E, voltou a afirmar seu voto contrário a retirada de direitos na proposta da Reforma da Previdência e das Leis trabalhistas.

Também se pronunciaram de forma enfática sobre a importância da mobilização contras as medidas do Governo, o representante da Diretoria Executiva, secretário de Formação Sindical, Herclus Coelho e o representante das Coordenações Municipais, Ildo Mussoi. Participaram da mesa ainda, o prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires; o prefeito de Colorado do Oete, Professor Ribamar; o ex-prefeito de Porto Velho Mauro Nazif e o vereador de Ariquemes Loureci Vieira. Além dos advogados parceiros do SINDSEF nas ações jurídicas.

A programação da noite festiva contou ainda com a apresentação cultural “Rio Caiari e a Dança dos seus Banzeiros”, apresentada e dirigida pelo artista Paulinho Rodrigues e o tradicional baile.

oobservador