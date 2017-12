Nova Diretoria do Sintero toma posse e adianta aspectos da luta dos trabalhadores em educação a partir de 2018

Em cerimônia prestigiada por trabalhadores em educação, lideranças dos movimentos sociais, lideranças sindicais e autoridades políticas tomou posse na noite desta quinta-feira, 07/12, a nova diretoria do Sintero para o mandato que vai até 2020.

A nova presidente do Sintero, Lionilda Simão de Souza, compôs a mesa principal ao lado do ex-presidente Manoel Rodrigues da Silva, que teve, ainda, o senador Acir Gurgcaz, o vice-governador Daniel Pereira, Nereu Klosinski (presidente da CUT/Rondônia), Márcio Félix (secretário-adjunto da Seduc), Joelson Chaves de Queiróz (presidente da CTB), Francisco Roque (presidente do Sinjur), Abson Praxedes (presidente do Sindsef), Francisco Kelvin (coordenador do MAB), Thaís Leite (coordenadora da Frente Brasil Popular) e Walisson Rodrigues (coordenador do Levante Popular da Juventude).

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Comissão Eleitoral, João Anselmo de Oliveira Cavalcante, que representou os demais membros da Comissão.

Todos discursaram e destacaram a importância do Sintero na luta pelos direitos dos trabalhadores em educação e da classe trabalhadora como um todo. Os participantes eram bastante aplaudidos quando cobravam da bancada federal o voto contra a reforma da previdência e contra todas as medidas do governo federal que prejudicam os trabalhadores.

O ex-presidente do Sintero, Manoel Rodrigues da Silva foi mais enfático quando falou das dificuldades para concretizar a transposição e da letargia da bancada federal no apoio aos servidores de Rondônia.

Ele fez um rápido balanço da luta durante as duas gestões em que esteve à frente do maior sindicato de Rondônia, desejou sucesso à nova presidente e se colocou à disposição para contribuir com a luta.

A nova presidente do Sintero, Lionilda Simão de Souza, a professora Léo, iniciou seu discurso agradecendo a todos os segmentos que de alguma forma contribuíram para essa vitória. Disse que após o encerramento das eleições e da proclamação do resultado, não existem mais chapas nem adversários. “Agora não existem mais chapas. Agora a tarefa é promover a união de todos em torno do objetivo comum, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores em educação e da classe trabalhadora”.

Ela agradeceu pelo apoio de sua família, dos colegas de trabalho, e reiterou que o Sintero precisa dessa renovação responsável. “Quero continuar contando com o apoio e a experiência de companheiros e companheiras que fundaram esse sindicato e até hoje estão na luta. Mas trouxemos sangue novo para que o trabalho não se perca em conquistas do passado e tenha uma continuidade com dinamismo”.

A nova presidente do Sintero foi bastante aplaudida quando adiantou como vai ser a luta do sindicato a partir de agora. “O secretário-adjunto da Seduc disse que a administração do governador Confúcio Moura é apaixonada pela educação. No entanto, queremos que esse sentimento se materialize em valorização, melhorias salariais , respeito e melhores condições de trabalho”, disse.

Ela cobrou uma audiência com a diretoria do Sintero em que esteja presente o próprio governador Confúcio Moura para dialogar com os representantes da categoria.

Nova diretoria tem a primeira reunião

Nesta sexta-feira, dia 08/12, os novos integrantes do Sistema Diretivo do Sintero têm a primeira reunião para começar a discutir as propostas de luta em defesa da categoria.

Nessa reunião a nova presidente do Sintero deverá apresentar uma proposta de plano de valorização dos trabalhadores em educação para os próximos três anos, envolvendo reajustes salariais, cumprimento de leis como a do Plano de Carreira e a do Plano Estadual de Educação, e a busca por soluções de problemas cotidianos na educação dos estado e dos municípios.

Autor / Fonte: Sintero