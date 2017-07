Novos professores são convocados pela Prefeitura de Rolim de Moura

Convocados têm até o dia 12 de agosto para se apresentarem na Diretoria de Recursos Humanos da prefeitura. Documentos exidos no edital devem ser levados.

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), na Zona da Mata, está convocando candidatos que prestaram concurso para o cargo de professores da rede pública no ano de 2014. Os convocados têm até o dia 12 de agosto para se apresentarem na Diretoria de Recursos Humanos (RH) da prefeitura com os documentos exidos no edital, para a contratação.