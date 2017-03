Número de celulares contaminados por vírus aumentou 400%, aponta estudo

Por mais que ainda sejam raros, os vírus para smartphones têm se tornado cada vez mais frequentes. Uma pesquisa da Nokia em 2016, publicada nesta semana, aponta que o índice de celulares afetados por malwares é maior do que muitos esperavam.

O levantamento mostra que 0,66% dos celulares investigados estavam infectados por algum tipo de malware. Já no segundo semestre, esse número chegou a 1,08%. A análise contou com aparelhos da Europa, América do Norte, Oriente Médio e Ásia.

De acordo com o ‘Olhar Digital’, o crescimento se mostrou ainda mais dramático em janeiro e fevereiro de 2016. O número de celulares com vírus instalados aumentou 400%. O sistema Android foi o mais afetado (81%), seguido do Windows (15%) e, por último, o iOS (4%).