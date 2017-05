Número de declarações do Imposto de Renda supera expectativas em Rondônia

Agora quem entregar terá de pagar multa mínima de R$ 165,74.

Até às 23:59 do dia 28 de abril, 193.717 contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício de 2017, ano-calendário de 2016 em todo o estado de Rondônia. Ou seja, 3,7% a mais do esperado que era de 190 mil, informa a Delegacia da Receita Federal em Porto Velho.

Agora os atrasados podem declarar mas com multa mínima de R$ 165,74 podendo chegar a 20%(vinte por cento) do imposto devido apurado na declaração. Há ainda multa de mora de 0,33% ao dia, além de correção pela Selic Mensal, sobre o saldo do imposto a pagar.

Quem está obrigado a declarar neste ano

Estão obrigados a declarar neste ano as pessoas que receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, tais como rendimentos do trabalho assalariado, não-assalariado, proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis e atividade rural.

Quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis, como de aplicação na caderneta de poupança, FGTS e indenizações trabalhistas, ou tributados exclusivamente na fonte, como de aplicação financeira e ganho de capital, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00, também devem preencher e transmitir o documento.

E quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, em 31/12/2016, inclusive terra nua, cujo valor total foi superior a R$ 300.000,00, pelo valor de custo, mesmo que sem rendimentos de qualquer natureza, estão obrigados a declarar neste exercício.

Programa Gerador da Declaração-PGD

Os programas para elaborar e transmitir a declaração pode ser baixados de uma só vez na página da Receita no site www.receita.fazenda.gov.br o que é uma das novidades deste ano. E outra novidade é a atualização automática a cada vez que se entra no PGD quando o computador está conectado na Internet.

fonte: Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/Ascom

Autor / Fonte: FRANCISCO PINTO