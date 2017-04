O trabalho da Semusb consiste na limpeza de ruas e avenidas, praças e pátios de prédios públicos

A prefeitura de Porto Velho avança nos trabalhos que visam mudar radicalmente o visual da cidade. Equipes da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) trabalham de forma intensa para cumprir a determinação do prefeito dr Hildon Chaves, que é limpar toda capital de Rondônia no mais curto espaço de tempo possível.

Nesta quarta-feira (5), por exemplo, uma das equipes realizava serviços na avenida Pinheiro Machado, entre as avenidas Guaporé e Mamoré, na região Leste da cidade. A missão consiste em retirar todo mato e entulhos das calçadas, roçagem, raspagem da terra e lixo acumulados na margem da pista e recolhimento de toda sujeira com auxilio de pá carregadeira e caminhão basculante (caçamba).

A quantidade de terrenos baldios sem qualquer cuidado por parte dos proprietários, com a frente tomada por matagais e lixos obstruindo calçadas torna ainda mais difícil a ação dos garis. Em muitos casos o mato é tão alto que é preciso abandonar a roçadeira e utilizar facões para fazer a limpeza e liberar a passagem aos pedestres.

No caso da avenida Pinheiro Machado, a Semusb iniciou a limpeza desde a avenida Jorge Teixeira e segue até a Mamoré, que é o trecho mais crítico. Na parte mais central da via, é necessário somente a manutenção por parte da equipe de varrição.

O subsecretário Wellen Prestes disse que várias equipes estão espalhadas pelas ruas de Porto Velho e também nos distritos. Nesses últimos dias a Semusb realizou limpeza e recolhimento de lixo em toda extensão da rua e da praça localizadas atrás do Porto Velho Shopping, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte.

Citou ainda a retirada de entulhos oriundos do mutirão de limpeza no bairro Cohab Floresta, na zona Sul, onde os serviços já foram finalizados. A Semusb também concluiu mutirões de limpeza nos bairros Socialista (zona Leste) e Areal da Floresta, na região Sul da cidade. “Estamos nas principais avenidas e atacando os pontos críticos”, explicou. Prestes acrescentou que tem equipes trabalhando na avenida Guaporé.

Prédios públicos também estão sendo beneficiados, de acordo com o cronograma de atuação da Semusb. Um deles é unidade de saúde do bairro Três Marias, abandonada por gestões anteriores e que nunca foi entregue à população, estava com o pátio completamente tomado por mato e lixo, mas agora a realidade é outra..

DISTRITOS

O Distrito de União Bandeirantes já foi beneficiado com mutirão de limpeza. Na próxima segunda-feira (10), ação semelhante será iniciada em Jaci-Paraná. “Por se tratar da semana santa, nosso pessoal fica em Jaci somente até quinta-feira e retorna para Porto Velho. Na outra segunda reiniciaremos os trabalhos e ficaremos a semana inteira, até que o serviço seja concluído”, afirmou.

Prestes informa que o próximo passo será atender Nova Mutum e depois segue para os demais distritos localizados ao longo da BR-364. Rio Pardo também será atendido pelo programa de limpeza nos distritos da capital.

Texto e fotos comdecom