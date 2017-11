Ônibus colide em cabeceira de ponte na BR-364 e motorista fica preso às ferragens

Um ônibus de transporte interestadual, da empresa Eucatur, colidiu na cabeceira da ponte sobre o Rio Preto do Crespo, em Itapuã do Oeste, no início da manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas ficaram feridas. O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens.

As informações iniciais dão conta que o ônibus seguia pela BR-364, de Ariquemes com destino a Porto Velho, quando no quilômetro 469, sobre a ponte em Itapuã do Oeste, houve a colisão. No momento, chovia muito e a pista estava escorregadia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atender às vítimas.

Entre as vítimas, uma vítima ficou com fratura exposta na perna e uma com traumatismo craniano leve. As outras tiveram escoriações em membros inferiores e dores pelo corpo. Um guincho está no local para remover o ônibus.

