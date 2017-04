Ônibus escolares são entregues à prefeitura de Buritis

A equipe técnica do gabinete da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB-RO) informou a secretária de Esporte e Lazer de Porto Velho, Ivonete Gomes, o empenho nesta terça-feira, 25, da emenda impositiva no valor de R$ 1,5 milhão para retomada das obras do Complexo Padrão paradas há anos. O local recebeu serviços de limpeza da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) e o prefeito Hildon Chaves (PSDB) garantiu a conclusão de toda a estrutura com recursos federais (emenda de R$ 1,5 milhão da deputada Mariana Carvalho junto ao Ministério do Esporte e outros R$ 400 mil que estão na conta convênio da Caixa Econômica Federal) e do próprio município.

“O complexo Padrão é uma obra emblemática para a população de Porto Velho. Vamos concluir e entregar toda a estrutura pronta para receber nossos jovens”, disse a secretária Ivonete Gomes. A própria sede da Semes também funcionará no local. “No primeiro dia de nossa gestão nós estivemos no Padrão fazendo registro fotográfico da situação. Apresentamos essa necessidade ao prefeito que de imedito determinou estudos para iniciar as obras e pediu apoio dos nossos parlamentares. A deputada Mariana se sensibilizou com nosso pedido e garantiu os recursos de sua emenda impositiva”, explicou a titular da Semes.

Com o empenho da emenda, a obra vai para licitação e depois o prefeito assina a Ordem de Serviço para início do trabalho. A liberação do recurso já é fruto da viagem que a secretária Ivonete Gomes fez a Brasília acompanhada do técnico em Planejamento, Antônio Prata. “Nós percorremos os gabinetes dos deputados e senadores em busca de ajuda”, relatou Ivonete Gomes, agradecendo o empenho da deputada Mariana Carvalho, o deputado federal Lucio Mosquini (PMDB-RO), deputado federal Expedito Netto (PSD-RO) e do senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

Autor / Fonte: ASCOM