Operação Tiradentes: megaoperação da PM que coloca mais de mil oficiais nas ruas durante o feriado.

Desde 13 horas desta quinta-feira (20), mais de 1.196 policiais militares estarão mobilizados, em todo o Estado, na Operação Tiradentes. Estão sendo intensificadas barreiras, abordagens e presença ostensiva. A ação, que tem finalidade preventiva e de manutenção da ordem pública, será concluída às 6 horas de sábado (22).

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Ênedy Dias, a operação vai utilizar 239 veículos e realizar bloqueios em locais estratégicos, além de abordagens e fiscalização em veículos, além de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, entre outros.

A operação é realizada conjuntamente com o Corpo de Bombeiros Militar e acontece em todo o país. As ações fazem parte das comemorações do dia do patrono das polícias militares, o alferes José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes.

Homenagens

Por conta da mobilização do efetivo para a atividade operacional, a tradicional formatura foi antecipada para a manhã desta quinta-feira (20), no Quartel do Comando Geral da PM.

Durante a cerimônia, o coronel Ênedy Dias prestou homenagem aos policiais que perderam a vida no cumprimento do dever. Ele citou números dos atendimentos realizados em 2016 para acentuar o crescimento da produtividade da PM. Foram 70. 749 ocorrências registradas, 2.525 foragidos recapturados, 1.176 armas apreendidas e 2.470 veículos recuperados.

Os números, segundo o comandante, são resultado dos investimentos feitos para qualificar e valorizar pessoal, e, ainda para equipar a parte operacional. “É fruto do empenho do governador Confúcio Moura, a quem rendemos homenagens sinceras de reconhecimento e gratidão”, fez constar na ordem do dia. Ele também agradeceu ao vice-governador Daniel Pereira pelos esforços para fortalecer a PM.

Como é tradição, durante a formatura foram concedidas condecorações, promoção de oficiais e praças, e compromisso de 40 aspirantes ao corpo de oficiais da PM.

Também foram promovidos a cabo PM, pelo critério de bravura os soldados Carlos Alberto Holanda Júnior, da COE, Christiano Kaulling Campanini, da Casa Militar, e João Camilo Ferreira Filho, do 1ºBatalhão. Para a instituição, eles se destacaram e ocorrências em que extrapolaram os limites do dever na preservação da vida humana.