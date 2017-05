Para recuperar área de nascente degradada, praça é construída em Ariquemes

Espaço abandonado servia de depósito de lixo e esconderijo de criminosos. Parcerias possibilitaram a transformação de uma área alagada no Parque das Nascentes. A ideia de transformar uma área degradada próxima ao centro de Ariquemes já apresenta resultados. O espaço, que tem nascentes degradadas, é desconhecido pela maior parte da população e fica no Setor 2, com mais de 15 mil metros quadrados. A construção de uma praça no local ajuda na recuperação das fontes de água.

A construção do governo do estado é executada com parceria entre o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), moradores da região e empresas da cidade.

A assessora Darlete Aguetoni ficou responsável por acompanhar a transformação do local e conta como surgiu a ideia do Parque das Nascentes.

Um empresário doou mais de 700 caçambas de terra para aterrar o local que era um grande buraco, cheio de lixo e mato sobre as nascentes, e servia de esconderijo para criminosos.

Segundo o governo, até agora foram gastos R$ 450 mil e o custo total não deve ultrapassar os R$ 500 mil por conta das parcerias entre órgãos e empresários, que vão emprestando equipamentos e doando materiais.

A maior parte da construção está sendo executada por servidores do DER, mas também houve a participação da mão de obra de moradores do bairro e apenados do sistema penitenciário.

No local também acontece o projeto “Colorindo vidas”, que foi criado para transformar o visual ao redor do parque. “Como antes a área era desvalorizada, a maioria das casas tinham os fundos voltados para onde hoje é a praça e tinham a aparência descuidada”, lembra a responsável pela construção do parque.

No projeto, empresas doam as tintas e os moradores pintam as casas e cercas ao redor do espaço. O projeto teve inspiração nas favelas de Cartagena, cidade colombiana famosa pela paisagem colorida. A ideia é também movimentar o comércio local e a economia da cidade.

Entre os moradores do entorno da praça é unânime a aprovação da transformação do lugar, mas eles também têm em comum a preocupação com a manutenção do espaço. “Esse parque é uma ideia muito boa para a sociedade que mora aqui. Mas tem que ter alguém para cuidar dele depois que ficar pronto, se não vão destruir esse lugar aqui”, argumenta Pedro Isidoro, morador da localidade.