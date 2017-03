Pedro Marin é reconduzido ao Cargo de Procurador-Geral de Justiça do MPRO

O Governador do Estado de Rondônia, Confúcio Aires Moura, assinou decreto nesta quinta-feira, dia 16 de março, nomeando o Procurador de Justiça Airton Pedro Marin Filho para o exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2017-2019, considerando o resultado da eleição realizada pelos integrantes da carreira do Ministério Público do Estado de Rondônia e conforme Ofício nº 340/2017/GAB-PJ, de 15 de março de 2017, encaminhado ao Poder Executivo.

Com a nomeação, o Procurador de Justiça Airton Pedro Marin Filho será reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. A posse ocorrerá em maio.

Airton Pedro Marin Filho foi admitido no cargo de Promotor de Justiça em 19 de setembro de 1988. Como Promotor de Justiça atuou nas Promotorias de Justiça de Pimenta Bueno e da Saúde e da Cidadania em Porto Velho. Exerceu os cargos de Corregedor-Geral do Ministério Público; Chefe de Gabinete da PGJ; Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral; diretor do Centro de Controle Institucional (CONI) e diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). Foi ainda presidente do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público (CNCGMP); vice-presidente para a Região Norte do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG) e atualmente integra o Núcleo de Combate à Corrupção e à Criminalidade do CNPG junto ao Ministério da Justiça. Atualmente, é Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2015-2015, cargo para o qual está sendo reconduzido.

—

Assessoria de Comunicação – ASCOM

www.mpro.mp.br