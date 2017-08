PF deflagra operação na Terra Indígena Uru-eu-wau-wau

Durante as investigações foram identificadas duas organizações criminosas especializadas em crimes ambientais, tais como como furto qualificado de ativa e passiva e invasão de terra pública.

As quadrilhas operavam dentro Terra Indígena URU-EU-WAU-WAU (TI) e do Parque Nacional dos Pacaás Novos (UC). Com quase 2 milhões de hectares, as áreas de preservação abrigam três grandes bacias hidrográficas da Região amazônica (As bacias Guaporé, Mamoré e Madeira).

A operação visa também evitar o confronto entre os índios URU-EU-WAU-WAU e invasores. Polícia Federal, com a apoio da FUNAI, Ministério Público Federal/RO e da Associação de Defesa Etnoambiental – KANINDÉ (organização da sociedade civil de interesse público), desenvolveu ao longo de meses inúmeras ações para afastar conflitos entre integrantes do citado povo indígena e membros e uma das organizações criminosas sob investigação. JUREREI é o nome dado pelos indígenas URU-EU-WAU-WAU aos povos indígenas isolados e resistentes à integração com o não índio que ainda habitam a Terra Indígena.