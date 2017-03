PM de folga reage a assalto e mata homem durante troca de tiros na Zona Leste de Porto Velho

Porto o, Rondônia – Um policial militar do 5°BPM que estava de folga trocou tiros com bandidos e matou um durante tentativa de assalto contra ele , quando chegava em casa , localizada na Rua Norberto Dantas, próximo a avenida José Vieira Caúla, bairro Escola de Polícia, setor leste da capital.

De acordo com informações da polícia, o PM estava chegando na sua residência quando dois elementos ocupando uma motocicleta se aproximaram muito rápido e , com armas em punho, anunciaram o roubo. Ao perceberem tratar-se de um policial, acusado efetuou um tiro na direção deste , que revidou o dfisparo e trocou tiros com os bandidos. Os criminosos tentaram fugir , mas um deles foi atingido por duas vezes e caiu no chão. O comparsa conseguiu fugir em uma moto de cor escura.

O próprio polícial acionou a PM assim como uma unidade avançada do Samu para salvar o baleado que estava perdendo muito sangue devido aos tiros que atingiram a cabeça e tórax. Chegou a receber atendimento no local e , posteriormente, foi levado às pressas ao pronto socorro do hospital João Paulo II, onde ja chegou sem sinais vitais. O morto foi identificado como Adriano Soares de Souza, de 18 anos (foto ao lado). A PM localizou um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada. O caso foi registrado na C entral de Polícia como tentativa de roubo. As investigações seguem na Polícia Civil.