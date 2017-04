PM faz reintegração de posse em Porto Velho

Logo no início da manhã desta terça-feira (11) cinco oficiais de justiça e a Polícia Militar deram cumprimento à uma ordem judicial para fazer uma reintegração de posse de uma área de terra que foi invadida por mais de 50 famílias. A área denominada “ Itamarati” fica localizada no final da Avenida Calama no bairro Planalto II, região leste de Porto Velho.

Segundo informações de alguns moradores, eles já haviam sidos notificados sobre a ordem Judicial que seria cumprida e tinham alguns dias para saírem da área, mas como muitos não tinham para onde ir, permaneceram e se depararam nesta manhã com os oficiais de justiça a polícia e vários maquinários para fazer a derrubada dos barracos.

Ainda segundo os moradores da invasão, a terra pertence a “Gama” que teria apresentado documentos falsos e já tinham alertados para que pudessem sair da terra sem conflito, pois a decisão judicial já tinha sido assinado pelo juiz para retirar as famílias da área.

