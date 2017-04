PM prende dois momentos após homem ser assassinado dentro de carro

Um homem, identificado com o Cassiano Lucindo foi morto na madrugada deste domingo, na Avenida Jamari com Tancredo Neves, no Centro de Ariquemes. Dois criminosos foram presos momentos depois e confessaram o crime.

Cassiano estava em um Chevete, de cor branca, placas JWH-0095 com um amigo quando os bandidos atiraram. A testemunha disse que só não foi atingida porque conseguiu engatar marcha a ré e a dupla fugiu.

A PM realizou buscas e na Avenida Canaã acabou localizando os suspeitos que não atenderam a ordem de parada, mas acabaram presos após cerco.

Carlinhos Vieira do Nascimento e Cristiano Manoel confessaram o assassinato.