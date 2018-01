PM se depara com assalto em andamento e frustra roubo; Policial e bandido saem feridos da ação. VÍDEO

Ji-paraná, Rondônia – Durante o patrulhamento de rotina pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, uma Guarnição de Rádio Patrulha observou uma movimentação estranha na frente de um comércio, localizado na Rua T-26, entre a K-03 e K-02, onde um indivíduo estava de capacete, em uma motocicleta Honda Bros, sem placa, olhando insistentemente para o interior do estabelecimento.Ao aproximar a viatura, os PMs constataram que se tratava de um roubo em andamento, rendendo o motociclista. Neste momento, o comparsa estava saindo do comércio e ao perceber a presença da polícia, atirou uma vez com uma espingarda, acertando o próprio comparsa e um Policial Militar.

Logo em seguida, o criminoso fugiu do local a pé e se embrenhou nas proximidades do Clube “Tracoá”.

Já com o apoio das demais Guarnições de Rádio Patrulha e de vários Policiais Militares que estava de folga, todo o local foi cercado e revirado de ponta a ponta, porém o assaltante não foi localizado.

Publicidade

Por volta das 19h00, o criminoso foi visto por um PM de folga saindo do mato. Ele foi identificado como Flávio Santos Zerbinato, apenado que saiu no Indulto Natalino e não retornou ao presídio depois da licença. Com ele, os policiais apreenderam a espingarda calibre 28, municiado com um cartucho deflagrado.

O piloto da moto, identificado como Tiago da Silva Pereira, e o Policial Militar foram socorridos ao HM e passam bem. Tiago, que estava portando uma pistola de brinquedo, foi atingido por chumbos no braço esquerdo e o policial na perna e braço.

De acordo com a Polícia, só na noite de sexta-feira, dia 05, a dupla realizou mais de seis roubos, utilizando a motocicleta Honda Bros, que também é produto de roubo.

Assista o momento do roubo:

Matéria:www.comando190.com.br