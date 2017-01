Polícia apreende 180 quilos de cocaína em Rondônia

Traficante recebeu R$ 15 mil pelo transporte. A droga foi avaliada em R$ 9 milhões.

Vilhena, Rondônia – Douglas Rai de Souza da Rocha, José Zéranir Rabelo e Eric José Lopes Rodrigues da Rocha, todos maiores de idade, saíram da cidade de Porto Velho com destino à cidade de Fortaleza (CE), quando, no Km 16 da BR -364, foi realizada abordagem no veículo onde os três se encontravam. O carro já vinha sendo monitorado pela equipe do DENARC , que achou oportuno realizar abordagem em Vilhena.

Parte da cocaína estava escondida embaixo da ultima fileira dos bancos, em um fundo falso, e outra quantidade, na frente onde fica o suporte de TV, também em fundo falso.

José relatou aos policiais ser o proprietário da Van. Disse que havia entregue o veículo para uma pessoa que ele não soube informar o nome. Esta pessoa desconhecida teria ido até a cidade de Guajará Mirim, pegou a droga, acondicionou os pacotes e entregou o veículo em Porto Velho. José receberia cerca de R$ 25,000,00 pelo transporte. O delegado regional e os PRF avaliaram a carga em R$ 9,000,000,00 (milhões de reais).

Os três homens , enquadrados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico , devem ser recambiados para capital , onde teve início as investigações feitas pelo DENARC.