Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão no gabinete e residência do vereador Célio Batista

A operação Habitus da Polícia Federal iniciou na manhã desta quinta-feira (20). Por determinação judicial, Célio Batista foi afastado do cargo e está fazendo uso de tornozeleira.

Na manhã desta quinta-feira, 20, mais um vereador vilhenense foi afastado da suas funções legislativas, trata-se de Célio Batista, que é o 2ª secretário casa legislativa. A determinação é da juíza Liliane Pegoraro Bilharva (1ª Vara Criminal), da cidade de Vilhena. Além do afastamento da Câmara, Célio Batista já está fazendo uso de tornozeleira eletrônica conforme determinação judicial.

Desde as primeiras horas da manhã, agentes da Polícia Civil estiveram no gabinete do vereador na Câmara, e na sua residência cumprindo mandado de busca e apreensão. Conforme apurado, sob Célio Batista pesa as mesmas acusações – esquema fraudulento de propina para aprovar a criação de loteamentos na cidade de Vilhena – que já levaram sete vereadores da legislatura passada à cadeia e os quais vem respondendo a vários processos criminais. Três deles: Junior Donadon, Vanderlei Graebin e Carmozino Alves tiveram seus mandatos eletivos cassados neste ano pelos atuais vereadores.

Além dos mandados que estão sendo cumpridos contra Célio Batista e outras figuras conhecidas por ligações com ex-políticos, como: o ex-prefeito José Luiz Rover, o ex-secretário de Integração Governamental Gustavo Valmórbida e o ex-vereador Vanderlei Graebin, os agentes estão cumprindo mandados de conduções coercitivas e medidas cautelares de afastamento de cargos público e uso de tornozeleira. Há informações que o ex-vereador, Jairo Peixoto também está sendo alvo de mais esta ação policial.

Célio Batista está neste momento na Delegacia da Polícia Civil em Vilhena, assim como um sócio de Gustavo Valmórbida.

O Delegado Regional, Fábio Campos, juntamente com o Secretário de Justiça (Sejus), estão neste momento concedendo uma coletiva de imprensa. Crimes como lavagem de dinheiro, corrupção passiva e falsidade ideológicas foram mencionados pelo Delegado.